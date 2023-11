Traiteur Mario Forèse : passez vos commandes ! 604, Rte de St Paul 3 Châteaux Suze-la-Rousse, 24 novembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Pour les fêtes de fin d’année, je vous ai concocté des bons petits plats « maison », à consommer sans modération.

Pensez bien à commander avant le 18 décembre pour le réveillon et le jour de Noël, et le 25 décembre pour la St Sylvestre et le jour de l’an !.

2023-11-24 fin : 2023-12-26 . .

604, Rte de St Paul 3 Châteaux Forese Mario

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the festive season, I’ve put together some tasty home-cooked meals for you to enjoy without moderation.

Don’t forget to order before December 18 for Christmas Eve and Christmas Day, and December 25 for New Year’s Eve and New Year’s Day!

Para estas fiestas, he preparado unos sabrosos platos caseros para que los disfrutes sin moderación.

No olvide hacer su pedido antes del 18 de diciembre para Nochebuena y Navidad, y antes del 25 de diciembre para Nochevieja y Año Nuevo

Für die Feiertage habe ich für Sie leckere « hausgemachte » Gerichte zusammengestellt, die Sie ohne Einschränkung verzehren können.

Denken Sie daran, vor dem 18. Dezember für Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag und vor dem 25. Dezember für Silvester und Neujahr zu bestellen!

