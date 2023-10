Bourse aux Jouets 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet, 19 novembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

L’association des parents d’élèves des écoles de Chatuzange organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériels de puériculture

Entrée gratuite – En Intérieur – Parking.

2023-11-19 07:00:00 fin : 2023-11-19 12:00:00. .

6016 Rue des Sports Halle des Sports de Pizançon

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Chatuzange school parents’ association is organizing a toy, children’s clothing and childcare equipment fair

Free admission – Indoor – Parking

La asociación de padres del colegio Chatuzange organiza una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura

Entrada gratuita – Interior – Aparcamiento

Die Elternvereinigung der Schulen von Chatuzange organisiert eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung

Freier Eintritt – Im Innenbereich – Parkplatz

