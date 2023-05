Concours de Pétanque » Challenge Pierre RAT » 6016 Rue des Sports, 3 juin 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Concours de pétanque à 14h » Challenge Pierre RAT » suivi d’un repas paëlla organisés par l’aide Humanitaire à 20h30.

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

6016 Rue des Sports Halle des Sports

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition at 2pm « Challenge Pierre RAT » followed by a paella dinner organized by Aide Humanitaire at 8:30pm

Competición de petanca a las 14 h « Challenge Pierre RAT » seguida de una cena a base de paella organizada por Aide Humanitaire a las 20.30 h

Petanque-Wettbewerb um 14 Uhr « Challenge Pierre RAT », gefolgt von einem Paella-Essen, das von der Humanitären Hilfe um 20:30 Uhr organisiert wird

