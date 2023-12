L’atelier « Louis Carton » : fabriquer des objets en volume à partir de carton ondulé 600, Rue Nationale Puybrun, 4 décembre 2023, Puybrun.

Puybrun,Lot

Apprendre les techniques de création d’objet en carton en mini groupes : ateliers ludiques (1h30 – idéal jeune public en famille) ou ateliers de savoir-faire (3h30 ou plus).

Sur réservation. Dès 8 ans.

Verre de l’amitié offert..

2024-01-01 10:00:00 fin : 2024-03-31 18:00:00. 18 EUR.

600, Rue Nationale Créations Louis Carton

Puybrun 46130 Lot Occitanie



Learn cardboard object creation techniques in mini-groups: fun workshops (1h30 – ideal for young families) or skills workshops (3h30 or more).

Reservations required. Ages 8 and up.

Glass of friendship offered.

Aprenda a crear objetos de cartón en grupos reducidos: talleres divertidos (1h30min – ideal para familias jóvenes) o talleres de habilidades (3h30min o más).

Es necesario reservar. A partir de 8 años.

Se ofrece una copa de amistad.

Lernen Sie in Minigruppen die Techniken zur Herstellung von Kartonobjekten kennen: spielerische Workshops (1,5 Stunden – ideal für junge Leute und Familien) oder Know-how-Workshops (3,5 Stunden oder mehr).

Nach vorheriger Anmeldung. Ab 8 Jahren.

Freundschaftsgetränk angeboten.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne