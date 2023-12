THÉÂTRE « POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE – CIE LA MARTINGALE » 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 14 mai 2024, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14

Une joyeuse métaphore de la condition humaine.

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’oeuf. Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles. Un discours d’une drôlerie sans faille

600 rue de la Papinière Salle Escale Culture

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



