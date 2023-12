BATEAU – CIE LES HOMMES SENSIBLES 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre BATEAU – CIE LES HOMMES SENSIBLES 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 28 février 2024, Sucé-sur-Erdre. Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28 Que reste-t-il de de l’enfant qui est en nous ?.

Que reste-t-il de de l’enfant qui est en nous ?

A partir de matériaux quotidiens, l’artiste crée le décor de cette chambre d’enfant qui se construit et évolue en même temps que le personnage. L’enfant refait surface, et provoque des situations aussi comiques que touchantes. Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous. Jeune public EUR.

600 rue de la Papinière Salle Escale Culture

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Code postal 44240 Lieu 600 rue de la Papinière Adresse 600 rue de la Papinière Salle Escale Culture Ville Sucé-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Latitude 47.3302962 Longitude -1.5234179 latitude longitude 47.3302962;-1.5234179

600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suce-sur-erdre/