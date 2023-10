THÉÂTRE : LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 – YOHANN METAY 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 9 février 2024, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Par défi, un homme ordinaire, se lance dans l’Ultra Trail du Mont Blanc.

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . .

600 rue de la Papinière Salle Escale Culture

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An ordinary man takes on the Mont Blanc Ultra Trail as a challenge

Un hombre corriente afronta el Ultra Trail del Mont Blanc como un reto

Aus Trotz nimmt ein gewöhnlicher Mann den Ultra Trail du Mont Blanc in Angriff

Mise à jour le 2023-10-15 par eSPRIT Pays de la Loire