THÉÂTRE: AU NON DU PÈRE – MADANI COMPAGNIE 600 rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 23 janvier 2024, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Anissa et Ahmed nous convient à un partage joyeux et émouvant..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . .

600 rue de la Papinière Salle Escale Culture

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Anissa and Ahmed invite us to a joyful and moving sharing.

Anissa y Ahmed nos invitan a compartir una experiencia alegre y conmovedora.

Anissa und Ahmed laden uns zu einem fröhlichen und bewegenden Austausch ein.

Mise à jour le 2023-10-15 par eSPRIT Pays de la Loire