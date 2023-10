FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 600 Rue de La Papinière Sucé-sur-Erdre, 16 décembre 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

7ème édition avec un florilège des meilleurs courts métrages du moment.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

600 Rue de La Papinière Salle Escale Culture

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



7th edition with a selection of today’s best short films

7ª edición con una selección de los mejores cortometrajes del momento

7. Ausgabe mit einer Auswahl der besten aktuellen Kurzfilme

