Portes Ouvertes de la MFR 600 route d’Eymet Bourgougnague, samedi 16 mars 2024.

Bourgougnague Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Découvrez la MFR lors de Portes Ouvertes. L’équipe éducative vous informera sur les filières des classes de 4ème, 3ème jusqu’au bac et des formations en alternance : Bac Pro Agroéquipement, CAP Maintenance de Bâtiments de Bâtiments de Collectivités, CAP Maçon et CQP Conducteurs d’Engins Agricoles.

Venez nombreux découvrir la MFR de Bourgougnague – Lauzun lors d’une journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter le Château Jolibert, ses aménagements intérieurs et ses extérieurs. Toute l’équipe éducative vous informera sur les filières de scolarité à partir des classes de 4ème, 3ème jusqu’au bac et des formations en alternance : Bac Pro Agroéquipement avec une seconde Production végétale, CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités, CAP Maçon et CQP Conducteurs d’Engins Agricoles.

600 route d’Eymet Château Jolibert

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mfr.bourgougnague@mfr.asso.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT du Pays de Lauzun