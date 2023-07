SPECTACLE LE PREMIER CINÉMA DE L’HUMANITÉ 600, L’Hâle Vassieux-en-Vercors, 27 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Le Premier Cinéma de l’Humanité, théâtre proposé par les élèves de la Compagnie la Malle aux Libertés, dans le cadre de Rendez-Vous en Dolines..

2023-07-27 21:30:00 fin : 2023-07-27 . .

600, L’Hâle Musée de la Préhistoire

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Premier Cinéma de l’Humanité (Humanity’s First Cinema), a play presented by the students of Compagnie la Malle aux Libertés, as part of Rendez-Vous en Dolines.

Le Premier Cinéma de l’Humanité, obra representada por los alumnos de la Compagnie la Malle aux Libertés, en el marco de Rendez-Vous en Dolines.

Le Premier Cinéma de l’Humanité, ein Theaterstück, das von den Schülern der Compagnie la Malle aux Libertés im Rahmen von Rendez-Vous en Dolines aufgeführt wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme