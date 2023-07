Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse, 18 juillet 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Un guide naturaliste accompagnera votre découverte de la réserve naturelle et orientera votre regard rendant visibles les indices de présence des espèces, mais aussi le travail et les missions menées au sein de cet espace protégé. Tout public..

2023-07-18 fin : 2023-07-21 . .

600 Avenue du Parc des Sports Réserve Naturelle de l’Etang Noir

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



A naturalist guide will accompany you on your discovery of the nature reserve and will direct your gaze, making visible the signs of the presence of species, but also the work and missions carried out within this protected area. For the general public.

Un guía naturalista le acompañará en su descubrimiento de la reserva natural y le ayudará a ver los indicios de la presencia de especies, así como los trabajos y misiones que se llevan a cabo en esta zona protegida. Abierto al público en general.

Ein Naturführer begleitet Sie auf Ihrer Entdeckungsreise durch das Naturschutzgebiet und lenkt Ihren Blick, indem er die Indizien für das Vorkommen von Arten sichtbar macht, aber auch die Arbeit und die Aufgaben, die in diesem Schutzgebiet durchgeführt werden. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Seignosse