Atelier Cours de cuisine vegetale La Maison des JUS Eguilles‍ 60, Rue Tourmaline, 13510 Éguilles Éguilles, 20 décembre 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Se retrouver à l’Atelier et concevoir ensemble des recettes simples, rapides, végétales et gourmandes, à base de légumes de saison c’est ce que l’on vous propose le 20 Décembre à Eguilles de 10h00 à 14h30, en petit comité..

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 14:30:00. EUR.

60, Rue Tourmaline, 13510 Éguilles La Maison des JUS, 60 rue Tourmaline 13510 Eguilles

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Atelier to create simple, fast, plant-based, gourmet recipes using seasonal vegetables on December 20 in Eguilles from 10:00 am to 2:30 pm, in a small group.

Reúnase en el Taller y elabore recetas sencillas, rápidas, vegetales y sabrosas con verduras de temporada el 20 de diciembre en Eguilles de 10.00 a 14.30 horas, en un grupo reducido.

Sich im Atelier treffen und gemeinsam einfache, schnelle, pflanzliche und leckere Rezepte mit Gemüse der Saison entwickeln, das bieten wir Ihnen am 20. Dezember in Eguilles von 10:00 bis 14:30 Uhr in kleiner Runde an.

Mise à jour le 2023-11-24 par Provence Tourisme