Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:30:00

fin : 2024-04-10 Lecture d’un ouvrage d’Antonio Carmona. Les textes qu’il écrit sont essentiellement destinés au jeune public dans un ton qui oscille entre humour grave et mélancolie bondissante. Réservation conseillée, places limitées..

60 Rue Saint-Vincent À la Bibliothèque La Rabelaisienne

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

