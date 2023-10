Lectures Pyjama 60 rue Saint Vincent Loretz-d’Argenton, 25 octobre 2023, Loretz-d'Argenton.

Loretz-d’Argenton,Deux-Sèvres

Une soirée pyjama, ça vous tente ? Doudous et oreillers sont invités à découvrir de jolies histoires dans lesquelles les poule vivront de nouvelles aventures… avant d’aller se coucher.

Animation pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte..

2023-10-25

60 rue Saint Vincent À la bibliothèque La Rabelaisienne

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How about a sleepover? Doudous and pillows are invited to discover pretty stories in which the hens will live new adventures… before going to bed.

Activities for children aged 3 and over, accompanied by an adult.

¿Te apetece una fiesta de pijamas? Doudous y almohadas están invitados a descubrir bonitas historias en las que las gallinas vivirán nuevas aventuras… antes de irse a la cama.

Actividades para niños a partir de 3 años acompañados de un adulto.

Haben Sie Lust auf eine Pyjamaparty? Kuscheltiere und Kissen sind eingeladen, schöne Geschichten zu entdecken, in denen die Hühner neue Abenteuer erleben … bevor sie ins Bett gehen.

Animation für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais