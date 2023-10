Atelier Crée ton coquetier avec des boites à oeufs ! 60 rue Saint Vincent Loretz-d’Argenton, 25 octobre 2023, Loretz-d'Argenton.

Loretz-d’Argenton,Deux-Sèvres

Viens créer ton coquetier avec des boites à oeufs ! Une paire de ciseaux, des feutres, de la peintures, de la colle et des boites à oeufs et vous voilà prêts pour laisser libre cours à votre imagination.

Animation pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

60 rue Saint Vincent À la bibliothèque La Rabelaisienne

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own egg cup with egg cartons! A pair of scissors, felt pens, paint, glue and egg cartons, and you’re ready to let your imagination run wild.

Activities for children aged 6 and over, accompanied by an adult.

¡Ven a crear tu propia huevera utilizando cartones de huevos! Unas tijeras, rotuladores, pintura, pegamento y cartones de huevos y ya estás listo para dar rienda suelta a tu imaginación.

Actividades para niños a partir de 6 años acompañados de un adulto.

Komm und gestalte deinen Eierbecher aus Eierkartons! Eine Schere, Filzstifte, Farben, Kleber und Eierschachteln und schon bist du bereit, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Animation für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais