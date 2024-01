Soirée Slam : premier tournoi Slam de poésie à Douarnenez 60 rue Jean Jaurès Douarnenez, samedi 20 janvier 2024.

Douarnenez Finistère

Début : 2024-01-20 20:00:00

Chaleur, humeurs, humour et amour vont venir se côtoyer sur les planches de L’Ivraisemblable.

Un tournoi de slam, c’est une réunion entre amis autour de la poésie, où on s’écoute et où on se parle. Mais aussi où on met des notes… Quoi des NOTES ?! Quelle horreur, ça n’a rien à voir avec la poésie ! Non, non, bien sûr. Là on met des notes pour rire, pour s’amuser des poésies qu’on a pas trop aimées, pour saluer celles qu’on a adorées. C’est pas sérieux, c’est de la poésie, c’est primordial, c’est de la poésie ! Et c’est qui le jury ? Le jury c’est toi, toi, et toi qui adore écouter, mais pas trop parler. Le jury, c’est donc le public, des membres du public qui aiment entendre et ressentir.

Alors viens déclamer sur scène ou vient clamer en public, viens slamer au micro ou viens acclamer les hérauts ! Ce qu’on veut aussi, c’est former l’équipe douarneniste qui participera à la Coupe de la Ligue Slam de France, donc trois places seront en jeu pour affronter les slameuses et slameurs de toute la France, dans une ambiance respectueuse où éclot toujours un moment de magie.

60 rue Jean Jaurès Café-poème Livraisemblable

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



