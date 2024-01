Concert de Charlotte Saouz 60 rue Jean Jaurès Douarnenez, vendredi 19 janvier 2024.

Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Ses chansons racontent, avec naturel et justesse, des petits bouts de sa vie de femme, toujours portées par sa voix chaude et sa guitare entraînante.

Que ce soit de manière revendicative ou bien dans la dérision, ses mots touchent celles et ceux qui les écoutent, avec sincérité et malice ! Elle n’hésite pas à glisser, entre ses propres compositions, quelques chansons d’artistes qui l’inspirent, allant d’Anne Sylvestre à Barbara Weldens, et qu’elle aime faire (re)découvrir à son public.

60 rue Jean Jaurès Café-poème Livraisemblable

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ