Théâtre de comédies – Antonin camelot de scène 60 rue Jean Jaurès Douarnenez, 22 décembre 2023, Douarnenez.

Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22

.

Dans son costume trois pièces et sous son chapeau melon, Antonin héritier des gouailleurs, a l’aisance malicieuse d’un Arlequin et le boniment hâbleur du Dottore. Il se présente au public suite à un fâcheux événement qui l’a mis à la rue ; résolu à vendre les livres de sa bibliothèque , il s’empare de textes classiques et contemporains qu’il interprète façon puzzle.

Antonin, au prétexte de faire l’article pour vendre, se pique au jeu et nous entraîne dans l’aventure théâtrale des œuvres littéraires.

Passionné par la comédie, la tragédie, l’absurde et même le clown. Il refait le monde à son image arpentant son théâtre de tréteaux où il savoure la liberté de penser des écrivains et de leurs personnages.

.

60 rue Jean Jaurès Café-poème Livraisemblable

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ