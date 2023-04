Atelier couture 60 rue emile raspail Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Atelier couture 60 rue emile raspail, 6 mai 2023, Gentilly. Atelier couture Samedi 6 mai, 14h00 60 rue emile raspail inscription Réservez vos cours de couture pour débuter ou vous perfectionner dans un ambiance conviviale.

Nos ateliers de couture sont animés par Nawel, experte en customisation et détournement de pièces de couture. Cet atelier sera aussi le moment de discuter sur comment aménager un atelier couture chez soi même dans un petit espace. 60 rue emile raspail 60 avenue raspail gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-du-05-11-22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

