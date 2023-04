Atelier sérigraphie 60 rue emile raspail Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Atelier sérigraphie 60 rue emile raspail, 6 mai 2023, Gentilly. Atelier sérigraphie Samedi 6 mai, 14h00 60 rue emile raspail inscription Chloé Listrat est une graphiste-sérigraphe qui travaille au sein du Collectif Figures Libres à Arcueil. Passionnée par la création graphique et sensible à la transmission des savoir-faire, Chloé vous propose d’appréhender la pratique de la sérigraphie à travers des ateliers ludiques et décontractés sur les thèmes de la récup’ et de la nature. 60 rue emile raspail 60 avenue raspail gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-la-mine/evenements/ateliers-serigraphie-du-15-10-22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

