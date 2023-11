Chauray en lumières pour Noël 60 Rue du Temple Chauray, 9 décembre 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Du 9 décembre 2023 au 7 janvier 2024, la ville de Chauray sera toute en lumières.

Venez admirer les illuminations de Noël dès la tombée de la nuit, entre l’église, le temple et la mairie de Chauray..

2023-12-09 fin : 2024-01-07 . .

60 Rue du Temple Chauray – Le Temple

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From December 9, 2023 to January 7, 2024, the town of Chauray will be all lit up.

Come and admire the Christmas illuminations as soon as night falls, between the church, the temple and Chauray town hall.

Del 9 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, la ciudad de Chauray se iluminará por completo.

Ven a admirar las luces de Navidad en cuanto caiga la noche, entre la iglesia, el templo y el ayuntamiento de Chauray.

Vom 9. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 wird die Stadt Chauray ganz im Lichterglanz erstrahlen.

Bewundern Sie die Weihnachtsbeleuchtung ab Einbruch der Dunkelheit zwischen der Kirche, dem Tempel und dem Rathaus von Chauray.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Niort Marais Poitevin