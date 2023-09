Exposition – La galerie Nomade fête ses 10 ans – Chauray 60 Rue du Temple Chauray, 30 septembre 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

La galerie Nomade fête ses 10 ans !

Les 30 septembre et 1er octobre 2023 de 10h à 19h

Exposition peinture et sculpture – 30 artistes – au Temple de Chauray

Vernissage le samedi à 18h.

2023-09-30 fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

60 Rue du Temple Temple de Chauray

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Galerie Nomade celebrates its 10th anniversary!

September 30 and October 1, 2023 from 10am to 7pm

Painting and sculpture exhibition – 30 artists – at the Temple de Chauray

Opening on Saturday at 6pm

La galería Nomade celebra su 10º aniversario

30 de septiembre y 1 de octubre de 2023 de 10.00 a 19.00 h

Exposición de pintura y escultura – 30 artistas – en el Templo de Chauray

Inauguración el sábado a las 18h

Die Galerie Nomade feiert ihr 10-jähriges Bestehen!

Am 30. September und 1. Oktober 2023 von 10 bis 19 Uhr

Ausstellung von Malerei und Skulptur – 30 Künstler – im Temple von Chauray

Vernissage am Samstag um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Niort Marais Poitevin