Balade contée

Saint-Junien,Haute-Vienne

Pour cette balade contée, Aléïa, allias Anne Costes, vous entraîne au Gué Giraud. Au fil de l’eau, partez à la rencontre de personnages drôles et insolites dans un moment convivial … pour les grands et les petits ! Un goûter sera offert à la fin de l’animation. Réservation obligatoire.

2023-10-27

60 rue du Gué Giraud

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For this storytelling walk, Aléïa, alias Anne Costes, takes you to Gué Giraud. Along the way, meet funny and unusual characters in a convivial atmosphere… for young and old alike! A snack will be served at the end of the animation. Reservations required

Para este paseo cuentacuentos, Aléïa, alias Anne Costes, le lleva a Gué Giraud. Por el camino, conocerá a personajes divertidos e insólitos en un ambiente agradable… para grandes y pequeños Al final de la actividad se servirá un tentempié. Reserva obligatoria

Für diesen Spaziergang mit Geschichtenerzählern führt Sie Aléïa, allias Anne Costes, zum Gué Giraud. Entlang des Wassers begegnen Sie lustigen und ungewöhnlichen Figuren in einem geselligen Moment … für Groß und Klein! Am Ende der Animation wird ein Snack angeboten. Reservierung erforderlich

