48h Nature 60 rue du Gué Giraud Saint-Junien, 30 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

A Saint-Junien les 48 heures natures sont l’occasion de fêter l’anniversaire des 5 ans de l’effacement du barrage du Gué Giraud. Au programme: sentier d’interprétation éphémère, Bus pédagogique du SABV, Stands de la Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et de l’AAPPMA Alliance Halieutique de Saint-Junien sur lesquels se trouvera un simulateur de pêche, Sorties naturalistes et ornithologiques avec la Ligue de protection des oiseaux LPO, stands de SOS Faune sauvage, Conservatoire des espaces naturels, exposition de la FREDON. Restauration sur place..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

60 rue du Gué Giraud

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In Saint-Junien, the 48 heures natures are an opportunity to celebrate the 5-year anniversary of the Gué Giraud dam removal. On the program: an ephemeral interpretation trail, an educational bus from the SABV, stands from the Haute-Vienne Federation for Fishing and Protection of the Aquatic Environment and the Saint-Junien AAPPMA Alliance Halieutique, including a fishing simulator, birdwatching and naturalist outings with the LPO bird protection league, stands from SOS Faune sauvage, the Conservatoire des espaces naturels, and a FREDON exhibition. Catering on site.

En Saint-Junien, las 48 heures natures son la ocasión de celebrar los 5 años de la supresión de la presa de Gué Giraud. En el programa: un sendero efímero de interpretación, un autobús pedagógico de la SABV, stands de la Federación de Pesca y Protección del Medio Acuático de Haute-Vienne y de la Alianza Halieutique AAPPMA de Saint-Junien, incluido un simulador de pesca, salidas para observar la naturaleza y las aves con la liga de protección de aves LPO, stands de SOS Faune sauvage, del Conservatoire des espaces naturels y una exposición de FREDON. Restauración in situ.

Die 48 Stunden Natur in Saint-Junien sind eine Gelegenheit, den 5. Jahrestag der Beseitigung des Staudamms von Gué Giraud zu feiern. Auf dem Programm stehen: ein temporärer Lehrpfad, ein Lehrbus des SABV, Stände der Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique und der AAPPMA Alliance Halieutique de Saint-Junien mit einem Angelsimulator, naturkundliche und ornithologische Ausflüge mit der Ligue de protection des oiseaux LPO, Stände von SOS Faune sauvage, Conservatoire des espaces naturels und eine Ausstellung der FREDON. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Porte Océane du Limousin