Les Gros patinent bien – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 4 juin 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-06-08

.

Avec Les Gros patinent bien – Molière 2022 du Théâtre Public – Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan nous invitent à un voyage imaginaire, fusion de cabaret de bouts de carton et d’épopée shakespearienne. Tels des enfants découvrant le plaisir de faire du théâtre, ils ont inventé l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice, lequel fait défiler derrière lui les paysages, personnages et autres bestioles rencontrés le long de la route. Toute la saveur du spectacle tient au contraste drolatique entre l’acteur immobile mais voyageur, un gros homme virtuose au langage non répertorié, et l’agitation pathétique du préposé aux décors, un gringalet survolté et en maillot de bain. Une explosion de talent, d’astuces et d’idées géniales qui fait un carton !

Informations pratiques :

A partir de 10 ans.

Durée 1h20.

Sur réservation.

Dates des représentations :

– Au grand théâtre

Mardi 4 Juin – 20h30

Mercredi 5 Juin – 20h30

Jeudi 6 Juin – 19h

Vendredi 7 Juin – 20h30

Samedi 8 Juin – 19h

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



