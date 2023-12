Le Carnav(oc)al des animaux – Concert 60 Rue du Château Brest, 31 mai 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31 20:00:00

.

Au départ il y a une idée complètement folle. Intrigué par les différents animaux évoqués par Saint-Saëns dans sa célèbre partition, Gildas Pungier a l’envie de leur donner la parole. Enfance, amitié, protection de la nature, environnement : qu’ont donc à nous raconter l’éléphant et les tortues, le cygne et autres kangourous sous le regard du lion ? Car figurez-vous qu’ils ne sont pas avares en revendications ! Gildas Pungier imagine alors une version unique de l’oeuvre pour choeur, ensemble instrumental et récitant et crée la partition des choeurs. Entrent alors en piste Emmanuel Suarez pour l’écriture des textes des chansons et l’illustrateur Grégoire Pont pour animer le tout. Décoiffant, le résultat brille d’humour, de virtuosité et de tendresse. Et s’adresse aux petites comme aux grandes oreilles !

Informations pratiques :

A partir de 7 ans.

Durée 1h.

Sur réservation.

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole