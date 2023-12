Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones – Danse 60 Rue du Château Brest Catégories d’Évènement: Brest

fin : 2024-05-29 22:00:00 . Avec cette pièce grand format acclamée au Festival d’Avignon, le surdoué de la danse flamande Jan Martens signe une oeuvre uppercut qui marque à jamais une mémoire de spectateur… Dix-sept interprètes, de 15 à 68 ans, y cherchent une réponse gestuelle au rouleau compresseur de l’oppression. S’inspirant des marches de protestation qui se multiplient ces dernières années, de Black Lives Matter aux Gilets jaunes, l’artiste prend politiquement position et se laisse traverser par ces révoltes contemporaines pour élaborer une chorégraphie de foule galvanisante. La diversité des corps devient une arme et traduit une infinité d’actes de résistance, collectifs ou individuels. La communauté oppose une réponse éclatante aux relents réactionnaires. Porté par la partition hypnotique d’Henryk Górecki, ce ballet foisonnant émerveille autant qu’il bouscule. Informations pratiques :

Durée 1h30.

Sur réservation.

Ce spectacle sera donné au Grand Théâtre. Dates des représentations :

Mardi 28 Mai – 20h30

Mercredi 29 Mai – 20h30 .

60 Rue du Château

Brest 29200

