Avant la terreur – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 11 avril 2024, Brest.

Brest Finistère

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-12

Dans une société malade gouvernée par des familles dysfonctionnelles, Richard III est un emblème de l’entre-soi dont l’idiotie mène à la terreur institutionnelle. Pour devenir roi, le plus impitoyable des personnages shakespeariens accumule les cadavres au sein de la cour, composée de sbires opportunistes et complotistes. À travers l’exemple vivant et très actuel de l’itinéraire d’un autocrate, cette libre adaptation de Richard III dresse le portrait d’un système et d’une époque gangrénés par la corruption et la bouffonnerie. En contrechamp de ce théâtre porté par l’urgence, seule la présence de l’enfance sur scène semble préserver du pourrissement délétère des esprits. Le prodige de la scène Vincent Macaigne fait voler en éclats la pièce de Shakespeare et crée, avec son art inimitable du chaos, une expérience énorme, épique et délirante.

A partir de 16 ans.

Durée 2h30 (sans entracte).

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation.

Jeudi 11 Avril – 19h

Vendredi 12 Avril – 19h

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



