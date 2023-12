Le Petit Chaperon Rouge – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 23 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23 19:45:00

Avec le collectif Das Plateau, Le Petit Chaperon Rouge devient une expérience immersive et plastique fascinante… S’inspirant de la version des frères Grimm, les artistes tissent une fable fantastique qui résonne merveilleusement avec notre époque.

La petite fille qui se promène dans la forêt n’y est ni imprudente ni naïve mais vaillante et courageuse, traversant les dangers et retournant le sort.

Envoûtés, les spectateurs – petits et grands – la suivent dans ses aventures. Pour donner vie à ce récit initiatique, Das Plateau imagine une scénographie de filtres et de miroirs célébrant les mystères de l’enfance. De ce poème visuel et jubilatoire naît un spectacle émancipateur qui affirme haut et fort le droit à l’émerveillement et à la liberté.

Durée 45 minutes

A partir de 5 ans

Ce spectacle sera présenté au Petit Théâtre.

Sur réservation

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



