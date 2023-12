Requiem « La Mort Joyeuse » – Danse 60 Rue du Château Brest, 21 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-02-22

.

Depuis presque trente ans, la chorégraphe Béatrice Massin revisite la danse baroque. A partir des codes anciens, elle invente une nouvelle langue chorégraphique avec la sensibilité des danseur.euses et les conventions scéniques d’aujourd’hui.

Régulièrement invité dans les plus grands lieux de la danse, elle a également collaboré au film Le Roi Danse et à la série Versailles. Dans Requiem – La Mort Joyeuse, douze danseur.euses nous entraînent dans un dernier voyage festif et coloré. A rebours de l’évocation mortifère du trépas dans nos sociétés occidentales, les interprètes en livrent une vision radieuse, inspirée par la culture mexicaine. Sur le Requiem de Mozart, conclu d’un postlude d’Arturo Marquez (Danzón nº 2), se succèdent allègrement danses intimes et chorales. Ici le mouvement interprète la musique avec passion et propose un éblouissant hymne à la joie.

Informations pratiques :

Durée 1h

A partir de 10 ans

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation

Dates des représentations :

Mercredi 21 Février – 20h30

Jeudi 22 Février – 19h

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole