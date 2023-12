Welfare – Théâtre et écriture du réel 60 Rue du Château Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-16 00:00:00 . Spectacle d’ouverture du Festival d’Avignon 2023, Welfare est d’abord un film documentaire de Frederick Wiseman daté de 1973 : une incursion dans le système social américain autant qu’une patiente observation du quotidien des travailleurs sociaux et des populations qu’ils tentent d’aider.

Des personnes sans emploi, sans domicile, malades, fragile ou victimes de violences. La caméra saisit leurs regards, leurs attentes, leurs paroles.

Ces échanges sont aujourd’hui au cœur de la pièce de Julie Deliquet, installée dans le décor d’un gymnase d’école municipale, transformé en centre d’aide sociale. Le temps d’une journée, les personnes et les récit s’y croisent. Tout en délicatesse, avec l’émotion du réel, la metteuse en scène dévoile magnifiquement ces êtres vulnérables et bouleversants. Devant nous, elle donne vie à un monde de résistance. Informations pratiques :

Durée 2h30

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation Dates des représentations :

Jeudi 15 Février – 20h30

Vendredi 16 Février – 20h30 .

