L’Éclipse (Collectif Bajour) – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 13 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-16

.

1998, Baume-Les-Messieurs. Dans un petit village du Jura, neuf adolescents se retrouvent à la rentrée, plongés au cœur des affres de l’intensité de leurs histoires amoureuses et amicales.

Scolarisés au même lycée, ils font la connaissance des enseignants qui les accompagneront, dont un professeur de danse classique au rapport ambigu vis-à-vis de ses élèves. La fresque chorale et joyeuse qu’ils déploient à travers l’éveil du désir, la transformation des corps qui grandissent, les questionnements existentiels, vont peu à peu s’assombrir alors que leurs premières expériences les marquent et les transforment avec une insatiable soif de vivre.

Avec le théâtre incarné et vivant qui les caractérise, les membres du collectif Bajour reviennent avec cette nouvelle création. Un récit sensible qui dresse le portrait d’une jeunesse des années 90 et nous emporte dans un récit initiatique à fleur de peau.

Informations pratiques :

Durée 1h30

Ce spectacle sera présenté au Petit Théâtre.

Sur réservation

Dates des représentations :

Mardi 13 Février – 20h30

Mercredi 14 Février – 20h30

Jeudi 15 Février – 19h

Vendredi 16 Février – 19h

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



