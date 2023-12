Crowd par Gisèle Vienne – Danse 60 Rue du Château Brest, 9 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

L’artiste aux multiples talents Gisèle Vienne – metteuse en scène, chorégraphe et marionnettiste – réunit, dans Crowd, quinze jeunes interprètes, tous admirables, pour une fête hypnotique sur un mix immersif de techno made in Detroit (Jeff Mills, Underground Resistance…). Slow motion, accélération ou suspension, le mouvement dilaté crée une distorsion de l’espace, du temps et des sens.

Soudain, la lumière isole un ébat ou un combat, elle extrait une transe. Peu à peu, apparaissent des visages, des figures, des relations. Peu à peu, les individus fondent un corps collectif. Avec son regard acéré, Gisèle Vienne explore le rapport de l’art au rituel et dévoile nos tréfonds fantasmatiques pétris d’érotisme, d’amour, de mort et de folie. Dans ce Sacre du Printemps de notre temps, la foule hallucinée communie et entraîne avec elle le public.

Informations pratiques :

Durée 1h30

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation

En partenariat avec Astropolis

Dates des représentations :

Vendredi 09 Février – 19h

Samedi 10 Février – 19h

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



