Sarah McCoy Trio – Concert 60 Rue du Château Brest, 27 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

.

Entre blues sauvage, soul et jazz, la flamboyante compositrice, chanteuse et pianiste américaine a tout d’une tornade. Gorgées de vie, ses chansons n’éludent rien des douloureuses fêlures qui ont émaillé sa vie.

Mélancolie, colère, nostalgie, rêve : quel que soit le registre, une rage viscérale l’habite. Cette tempête vocale n’est pas sans rappeler d’illustres prédécesseuses, on pense notamment à Nina Simone, Janis Joplin, Amy Winehouse ou encore Aretha Franklin.

Cela sonne comme la promesse d’une rendez-vous du troisième type avec un tourbillon d’énergie qui ne manque ni d’humour ni de générosité. Ce qui fait un bien fou au Coeur et au moral !

Informations pratiques :

Durée 1h30

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole