The Curious Bards – Concert musiques Gaéliques 60 Rue du Château Brest, 27 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

.

The Curious Bards plongent avec allégresse dans un riche répertoire de chansons irlandaises et écossaises du XVIIIème siècle. Sont ainsi convoquées les collections Orpheus Caledonius (1733), Calliopeor a musical miscellany (1788), Vocal magazine (1798), A collection of Scots songs (Bremner, 1757) et bien d’autres…

Il faut avoir à l’esprit que dans les mondes gaéliques, tout est prétexte à chanson ! Divertissements, récits amoureux, tentatives de séduction, lamentations et même protestations politiques : qui sait que le texte de My Gentle Harp, écrit par le grand poète Thomas Moore, avait vocation à soutenir la culture irlandaise face à… (no suspense) l’ennemi anglais ?

Gageons que la talentueuse Ilektra Platiopoulou se régalera de passer de l’humour aux sanglots, de la fougue au désespoir. Ajoutons que des suites de danses typiques de la culture gaélique, comme la gigue et le reel ainsi que des balades s’inviteront à la fête.

Informations pratiques :

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole