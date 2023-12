Nos corps empoisonnés – Théâtre et écriture du réel 60 Rue du Château Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Nos corps empoisonnés – Théâtre et écriture du réel 60 Rue du Château Brest, 24 janvier 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-01-26 . Avec Nos Corps Empoisonnés, Marine Bachelot Nguyen nous plonge dans l’histoire de Tran To Nga, vietnamienne engagée toute sa vie dans de multiples combats, anti-impérialistes, féministes, écologiques… Jeune résistante dans le maquis pendant la guerre du Viêtnam, elle est exposée comme tant d’autres, aux épandages américains de l’agent orange. Aujourd’hui depuis la France, elle mène un procès historique contre des firmes agro(chimiques états-uniennes pour dénoncer les ravages de ce poison dans les organismes et la terre. Porté par une jeune actrice prodigieuse, ce récit théâtral – qui mêle texte, performance et images d’archives – raconte, avec une force inouïe, la lutte et la résilience de corps blessés par les tragédies de l’histoire. Informations pratiques :

Durée 1h25

Ce spectacle sera présenté au Petit Théâtre.

Sur réservation Dates des représentations :

Mercredi 24 Janvier – 20h30

Jeudi 25 Janvier – 19h

Vendredi 26 Janvier – 20h30 .

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 60 Rue du Château Adresse 60 Rue du Château Le Quartz Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 60 Rue du Château Brest Latitude 48.3887154 Longitude -4.4849744 latitude longitude 48.3887154;-4.4849744

60 Rue du Château Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/