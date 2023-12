Gala par Jérôme Bel – Spectacle de danse 60 Rue du Château Brest, 20 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

.

Gala, entre instantanés chorégraphiques et galerie de portraits ! Quand des interprètes de tout poil nous dévoilent leurs danses, se dessine devant nous un bouleversant fragment d’humanité. On y voit des professionnels, des amateurs, des personnes d’âges et d’horizons divers réunis pour un gala où les corps reprennent possession de leurs représentations.

En magicien de la mise en scène, Jérôme Bel utilise les ressources du théâtre pour en élargir le périmètre et le transformer en outil démocratique dont chacun peut se saisir sa guise pour nourrir son propre désir de spectacle.

Le gala, ce moment collectif qui renvoie aux spectacles de fin d’année, devient l’inventaire radieux d’un art sans prérequis. Ici, pas de corps formatés. Seulement des performeurs, performeuses ou interprètes réunis dans un grand moment de danse partagée. Une célébration festive et joyeuse.

Informations pratiques :

Durée 1h30

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



