Journées inaugurales en l’honneur de la réouverture du Quartz 60 Rue du Château Brest, 20 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-21

.

Après son inauguration officielle le 19 Janvier en présence de représentants des différents financeurs du projet architectural, des entreprises et ouvriers ayant œuvré au chantier ainsi que des partenaires et acteurs culturels qui ont permis de poursuivre l’activité nomade, Le Quartz ouvre grand ses portes aux habitante.s de Brest métropole.

Vous êtes toutes et tous, petits et grands, conviés à :

-Découvrir et visiter le site

-Goûter les saveurs du nouveau café-restaurant

-Apprécier dans le Grand Théâtre les transformations architecturales et techniques documentées dans le film de Tanguy Alanou.

-Découvrir la programmation du premier semestre 2024

– et bien plus encore…

Au programme de ce week-end exceptionnel :

(Programme non contractuel sous réserve de modifications

-Samedi 20 Janvier

Portes ouvertes de 11h à 16h, avec exposition en accès libre dans le patio des affiches artistiques des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, commandées aux artistes Adam Janes, Clotilde Jiménez, Elsa et Johanna, Fanny Michaelis, Gilles Elie, Pierre Seinturier et Stéphanie Lacombe.

11h30 : projection du film de Tanguy Alanou suivie d’une présentation de saison dans le Grand Théâtre

12h30 : inauguration du nouveau café-restaurant

13h30 : projection du film Les Passeurs dans le Petit Théâtre (Accès libre dans la limite des places disponibles)

15h : projection du film de Tanguy Alanou suivie d’une présentation de saison dans le Grand Théâtre

16h : Terces de Johann Le Guillerm, sous le chapiteau (quartier Europe, réservation obligatoire)

16h30 : projection du film Les Passeurs dans le Petit Théâtre (Accès libre dans la limite des places disponibles)

18h30 : Spectacle Gala de Jérôme Bel dans le Grand Théâtre (réservation obligatoire)

20h30 : Transbal Express bal populaire et périple festif aux accents exotiques en méridienne (accès libre dans la limite des places disponibles).

22h30 : Bombay Club avec Bollywood 70’s et Funk du monde survitaminés pour clore la soirée (accès libre dans la limite des places disponibles).

-Dimanche 21 Janvier

Portes ouvertes de 11h à 16h pour débusquer en famille la performance Les baigneurs de Clédat et Petitpierre… ainsi que Faune, une série d’affiches visibles en réalité augmentée, signée Adrien M & Claire B et le collectif de graphistes Brest Brest Brest.

11h30 : projection du film de Tanguy Alanou suivie d’une présentation de saison dans le Grand Théâtre

12h30 : brunch musical au nouveau café-restaurant

13h30 : projection du film Les Passeurs dans le Petit Théâtre (Accès libre dans la limite des places disponibles)

15h : projection du film de Tanguy Alanou suivie d’une présentation de saison dans le Grand Théâtre

16h : Terces de Johann Le Guillerm, sous le chapiteau (quartier Europe, réservation obligatoire)

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



