Vitry-le-François Spectacle « Gribouille et la lettre du Père Noël » 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François, 16 décembre 2023 15:30, Vitry-le-François. Vitry-le-François,Marne Par la Cie Annguéléia. Pour jeune public. Réservation conseillée. 15h30..

60 Rue du 11 Novembre 1918 Médiathèque François Mitterrand

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



By Cie Annguéléia. For young audiences. Reservations recommended. 15h30. Por la Cie Annguéléia. Para público joven. Se recomienda reservar. 15h30. Von der Cie Annguéléia. Für ein junges Publikum. Eine Reservierung wird empfohlen. 15h30.

