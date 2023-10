Halloween 60 Rue du 11 Novembre 1918 Vitry-le-François, 25 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Des histoires et une animation créative pour se faire peur qui sera suivie par un petit goûter convivial pour se remettre de nos émotions ! à partir de 6 ans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

60 Rue du 11 Novembre 1918 Médiathèque François Mitterrand

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Stories and creative activities to frighten you, followed by a convivial snack to help you recover from your emotions! From 6 years upwards.

Historias y actividades creativas para asustarte, seguidas de una agradable merienda que te ayudará a recuperarte de tus emociones. A partir de 6 años.

Geschichten und eine kreative Animation, um sich zu erschrecken. Anschließend gibt es einen kleinen, gemütlichen Imbiss, um sich von den Strapazen zu erholen! ab 6 Jahren.

