Initiation pêche aux praires 60 Rue Dramard Agon-Coutainville, 4 décembre 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Initiation pêche aux praires avec l’association APP2R. RDV sur le parking Place du docteur Henri Guillard à Agon-Coutainville..

2024-04-08 14:30:00 fin : 2024-04-08 . .

60 Rue Dramard

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Introduction to prairie fishing with the APP2R association. RDV at Place du docteur Henri Guillard parking lot, Agon-Coutainville.

Iniciación a la pesca en la pradera con la asociación APP2R. Cita en el aparcamiento Place du docteur Henri Guillard en Agon-Coutainville.

Einführung in das Angeln von Praires mit dem Verein APP2R. RDV auf dem Parkplatz Place du docteur Henri Guillard in Agon-Coutainville.

Mise à jour le 2023-12-01 par Coutances Tourisme