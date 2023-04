Marché Marcel Noutary 60 rue d’Estiennes d’Orves, 1 janvier 2023, Rueil-Malmaison.

Venez flâner sur les marchés de Rueil-Malmaison, échanger en direct avec les producteurs, vendeurs ou artisans de la région, ou vous restaurer directement sur place.

– Ce dimanche 6 juin entre 10h30 et 11h, le marché sera animé au son du violon pop-rock.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00.

60 rue d’Estiennes d’Orves place Marcel Noutary,

Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine Île-de-France



Discover the markets of Rueil-Malmaison, chat directly with producers, sellers or artisans in the region, or eat directly on site.

Venga a pasear por los mercados de Rueil-Malmaison, a hablar directamente con los productores, vendedores o artesanos de la región, o a comer directamente in situ

– Este domingo 6 de junio, entre las 10:30 y las 11 horas, el mercado se animará con el sonido del violín pop-rock

Schlendern Sie über die Märkte in Rueil-Malmaison, tauschen Sie sich direkt mit den Erzeugern, Verkäufern oder Handwerkern der Region aus oder essen Sie direkt vor Ort

– An diesem Sonntag, dem 6. Juni, zwischen 10.30 und 11 Uhr wird der Markt mit Pop-Rock-Geigenklängen belebt

