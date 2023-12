JEU DE PISTE AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS 60 Rue de l’Estérel Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06 17:00:00 dès 5 ans.

Expériences scientifiques, énigmes et recherche d’indices : les Petits Débrouillards

vous mettent au défi autour d’un jeu de piste ! Réussirez-vous à relever toutes les épreuves et

à trouver le code pour ouvrir le coffre ? Gratuit sur réservation .

Le Mans 72100 Sarthe

