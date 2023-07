Feu d’artifice 14 juillet 60 Rue de la Poterne Saint-Lô, 14 juillet 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 14 juillet 2023 pour le feu d’artifice de Saint-Lô ! Tiré à 23h au pied des remparts de la ville.

A partir de 21h30 : attente en musique avec 2 Dj.

Gratuit..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

60 Rue de la Poterne

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



See you on July 14, 2023 for the Saint-Lô fireworks! Fired at 11pm at the foot of the town’s ramparts.

From 9:30 pm: musical entertainment with 2 DJs.

Free admission.

Nos vemos el 14 de julio de 2023 con los fuegos artificiales de Saint-Lô A las 23:00, al pie de las murallas de la ciudad.

A partir de las 21.30 h: música con 2 DJ.

Entrada gratuita.

Wir sehen uns am 14. Juli 2023 zum Feuerwerk in Saint-Lô! Es wird um 23 Uhr am Fuße der Stadtmauern abgefeuert.

Ab 21:30 Uhr: Warten bei Musik mit 2 Djs.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche