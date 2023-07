Criel-sur-Mer : Circuit du patrimoine architectural 60 Rue de la Libération Criel-sur-Mer, 15 août 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Au départ du Manoir de Briançon, datant dans sa partie la plus ancienne du XIIème siècle, ce circuit vous emmène à la découverte du patrimoine criellois. Au cœur du bourg, vous rencontrerez des édifices tels que l’une maisons les plus anciennes de Criel-sur-Mer, l’Eglise Saint-Aubin au riche passé ou bien encore le Château de Chantereine. Au patrimoine architectural se mêle le patrimoine naturel, le circuit se terminant par un passage aux abords de l’Yères et des ruelles méconnues de la ville..

2023-08-15 14:30:00 fin : 2023-08-15 . .

60 Rue de la Libération Bureau d’Accueil Touristique de Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Starting from the Manoir de Briançon, the oldest part of which dates back to the 12th century, this tour takes you on a discovery of Criel’s heritage. In the heart of the village, you will come across buildings such as one of the oldest houses in Criel-sur-Mer, the Saint-Aubin Church with its rich past or the Chantereine Castle. In addition to the architectural heritage, the tour ends with a passage along the banks of the Yères and the little-known streets of the town.

Partiendo del Manoir de Briançon, cuya parte más antigua data del siglo XII, este recorrido le llevará a descubrir el patrimonio de Criel. En el corazón del pueblo, encontrará edificios como una de las casas más antiguas de Criel-sur-Mer, la iglesia de Saint-Aubin con su rica historia y el castillo de Chantereine. El patrimonio arquitectónico se complementa con el patrimonio natural, y el recorrido finaliza con una visita a orillas del Yères y a las callejuelas poco conocidas de la ciudad.

Dieser Rundgang beginnt am Manoir de Briançon, dessen ältester Teil aus dem 12. Jahrhundert stammt, und führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch das Kulturerbe von Criel. Im Herzen des Dorfes treffen Sie auf Gebäude wie eines der ältesten Häuser von Criel-sur-Mer, die Kirche Saint-Aubin mit ihrer reichen Vergangenheit oder auch das Château de Chantereine. Zum architektonischen Erbe gesellt sich das natürliche Erbe. Die Tour endet mit einem Spaziergang am Ufer des Flusses Yères und durch die unbekannten Gassen der Stadt.

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche