Exposition Musée-Hôtel Morin 60 Rue de la Concorde Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

En décembre, chaque samedi et dimanche de 15h à 18h

À découvrir, les collections de la Ville et l’exposition sur l’église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts.

Entrée libre.

Dimanche 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00.

60 Rue de la Concorde

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In December, every Saturday and Sunday from 3pm to 6pm

Discover the town?s collections and the exhibition on the Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts church.

Free admission

En diciembre, todos los sábados y domingos de 15:00 a 18:00 h

Descubra las colecciones de la ciudad y la exposición sobre la iglesia de Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts.

Entrada gratuita

Im Dezember jeden Samstag und Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr

Zu entdecken gibt es die Sammlungen der Stadt und die Ausstellung über die Kirche Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts.

Freier Eintritt

