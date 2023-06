Visite découverte de Vonnas 60 rue Claude Morel Vonnas, 17 août 2023, Vonnas.

Vonnas,Ain

Visite découverte de Vonnas par Vonnas Patrimoine. Découvrez le village et les bâtiments témoignant de son passé au cours d’une balade d’environ 1h..

2023-08-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-17 11:00:00. EUR.

60 rue Claude Morel Bureau d’Information touristique

Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery tour of Vonnas by Vonnas Patrimoine. Discover the village and the buildings testifying of its past during a walk of about 1 hour.

Ruta de descubrimiento de Vonnas por Vonnas Patrimoine. Descubra el pueblo y los edificios que atestiguan su pasado durante un paseo de aproximadamente 1 hora.

Entdeckungstour durch Vonnas von Vonnas Patrimoine. Entdecken Sie das Dorf und die Gebäude, die von seiner Vergangenheit zeugen, während eines ca. 1-stündigen Spaziergangs.

Mise à jour le 2023-06-10 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle