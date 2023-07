JC Renaud : L’Atelier sous les étoiles 60, rue Bourbon Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Gravures en taille douce, illustrations, dessins à la plume.. Plus de 200 gravures et illustrations disponibles.Travail personnalisé à la demande.Inscrit à l’Inventaire des Métiers d’Art Rares..

60, rue Bourbon

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Engravings in intaglio, illustrations, pencil drawings… More than 200 engravings and illustrations available.custom work on demand.registered in the Inventory of Rare Art Professions.

Grabados, ilustraciones, dibujos a pluma. Más de 200 grabados e ilustraciones disponibles, trabajos personalizados por encargo, inscritos en el Inventaire des Métiers d’Art Rares.

Kupferstiche, Illustrationen, Federzeichnungen. Über 200 Radierungen und Illustrationen verfügbar.Personalisierte Arbeit auf Anfrage.Im Inventar der seltenen Kunsthandwerke eingetragen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme