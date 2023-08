Exposition Cantarana – Rivages ligériens 60 Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Maison de la Loire 37 de Montlouis-sur-Loire accueille Cantarana, peintre & Maître Pastelliste – Société des Pastellistes de France..

2024-04-12 fin : 2024-06-29

60 Quai Albert Baillet

Montlouis-sur-Loire 37270



The Maison de la Loire 37 in Montlouis-sur-Loire welcomes Cantarana, painter & Master Pastellist – Société des Pastellistes de France. La Maison de la Loire 37 de Montlouis-sur-Loire acoge a Cantarana, pintor y Maestro Pastelista – Société des Pastellistes de France. Das Maison de la Loire 37 in Montlouis-sur-Loire empfängt Cantarana, Maler & Meister der Pastellmalerei – Société des Pastellistes de France.

